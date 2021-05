Ertappter Auto-Raser beschimpfte Polizisten wüst

Ein 21-jähriger afghanischer Asylwerber aus dem Bezirk Salzburg Umgebung fuhr am 9. Mai 2021 um 14:34 Uhr mit seinem Pkw auf der B 151 aus Richtung Unterach am Attersee kommend in Richtung Mondsee. Zum selben Zeitpunkt führte die Außendienstpatrouille Unterach 1 Geschwindigkeitsmessungen im Ortsgebiet von Innerschwand am Mondsee durch.