Hund überlebt 600-Meter-Absturz bei Skitour

Unglaubliches Glück für einen Vierbeiner in Salzburg: Der Hund einer 26-jährigen Pongauerin ist am Samstag bei einer Skitour auf die Glöcknerin in Obertauern über 600 Höhenmeter mit einer Schneewechte über sehr steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Das Tier hat dabei wie durch ein Wunder keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit.