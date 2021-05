Schwarz-Grün hat an Beliebtheit verloren

Sonntagsfrage: VP vorne

Bei der Sonntagsfrage liegt die ÖVP unangefochten an der Spitze, würde aber Stimmenanteile einbüßen und von 44,26% (Wahl ’18) auf 38,3% sinken. „Jetzt sollten Akzente gesetzt werden, die für die Bürger verständlich sind und so auch kommuniziert werden“, sagt der Politikexperte. Auf Platz zwei folgen würde die FPÖ mit 15,2%. Knapp dahinter die Grünen mit 13,2%. Am meisten Federn lassen müsste die SPÖ (11,5%). Die Neos und die Liste Fritz kämen auf 9,8% bzw. 9,1%.