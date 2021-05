Der lange Weg für ein paar Sekunden Ruhm

Bedingungen für Teilnahme an den Dreharbeiten

Pünktliches Erscheinen sowie angemessenes Verhalten am Set. Es dürfen keine unerlaubten Ton- sowie Bildaufnahmen am Drehort erstellt und etwa in den sozialen Medien veröffentlicht werden. Am vereinbarten Drehtag muss man uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Es ist nicht möglich, das Set wegen Terminen zu verlassen.