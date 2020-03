Weitere 22 Millionen für Coronavirus-Forschung

Zum anderen werde derzeit auf der ganzen Welt fieberhaft an Impfstoffen und Medikamenten gearbeitet. „Dazu erreichen uns Nachrichten, die Anlass zur Hoffnung geben. Wenn es Medikamente gibt, werden viele Corona-Erkrankungen leichter verlaufen und wir brauchen weniger Intensivbetten - was wiederum die Kapazitäten in den Spitälern schont“, betonte Gewessler. Österreich habe einige der weltbesten Forscherinnen und Forscher in diesem Land, „und wir wollen sie unterstützen“.