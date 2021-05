Wegen Personalmangels: Automat übernimmt Service

„Dann muss eben der Automat den Service übernehmen“

Pfeifhofer hätte sein Bistro gerne für Spaziergänger und Besucher geöffnet gehabt: „Besonders im Lockdown hätten wir Coffee to go und Speisen ausgeben können.“ Doch seine Suche nach Mitarbeitern war vergeblich. Deshalb stellte der Gmünder nun einfach einen Getränkeautomaten in das Bistro: „Wenn es nicht anders geht, muss eben der Automat den Service übernehmen.“