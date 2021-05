Frauenmorde: Es beginnt mit Alltags-Sexismus

Statt hundertstem Arbeitskreis braucht es einen gesellschaftlichen Wandel

Wenn sich also die Bundesregierung im Zuge des Politikergipfels nun für mehr Opferschutz einsetzt, ist das grundsätzlich löblich. Jeder Willen zur Verbesserung der traurigen Frauenmord-Statistik in unserem Land ist ein guter Schritt. Dennoch wird auch der gefühlt hundertste, wohlgemerkt immer anlassbezogene Arbeitskreis zu dem Thema kaum den nötigen Turnaround bringen. Was es vielmehr braucht, um die Gewalt an Frauen nachhaltig zu bekämpfen, ist ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel. Der geht aber nicht von heute auf morgen.