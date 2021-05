„Der Giro d‘Italia ist meine Lieblingsrundfahrt“

Der Hohenemser Radprofi Matthias Brändle nimmt am Samstag den Giro d‘Italia in Turin in Angriff. Bei seiner fünften Teilnahme steht für den 31-jährigen Zeitfahrspezialisten aber nicht der Kampf gegen die Uhr im Vordergrund, sondern zwei ausgewählte Etappen. Das Ziel: Der erste Tagessieg beim Klassiker!