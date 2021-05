Zu viel Unsicherheit verhindert zahlreiche Feste

Noch alles in der Schwebe

„Es ist schwer. Wir entscheiden Ende Mai, ob es am 3. und 4. Juli ein Kräuterfest in Irschen geben wird. Ohne Kulinarik geht es nicht; was würden Besucher aus Unterkärnten sagen, wenn sie hungrig heimfahren müssten?“, so Andrea Lanzer. Ebenfalls noch zuwarten will der Bienenzuchtverein Hermagor. Josef Marschnig: „Wenn wir wissen, was die Regierung vorgibt, entscheiden wir.“