„Keramik-Flammen“ ist nun immaterielles Kulturerbe

Malstation löste „Piperl“ ab

Lange Zeit wurden mit einem Horn, aus dem Farbstoff fließt, in einem bestimmten Rhythmus direkt auf die weiße Grundglasur gemalt. In den 1970er Jahren kam das Malhörndl – liebevoll auch Piperl genannt – zum Einsatz. Seit 15 Jahren wird eine Malstation verwendet. Eine Ausbildung zur „Flammerin“ dauert zwei Jahre. Danach dürfen sich die Damen über viele Fans freuen: „Es gibt Sammler, die nur Waren von einer bestimmten Flammerin wollen“, so Friesacher.