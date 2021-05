Mit Hündin Frida eine Tour in die Gurktaler Alpen

Veronika Leiter zieht es immer wieder in die herrliche Bergwelt rund um Flattnitz. Mit dabei hat die sympathische Lehrerin, die an der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft im steirischen St. Peter am Kammersberg Deutsch, Sport und Haushaltsmanagement unterrichtet, ihre Frieda - eine aufgeweckte, junge portugiesische Wasserhündin.