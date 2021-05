Tochter von Opfer: „Niemand wollte mir glauben“

Es geschah am 30. Juli 2016 in Oberösterreich: Die 53-jährige Kornelia F. hatte sich von ihrem gewalttätigen Mann Josef (56) getrennt. Das war ihr Todesurteil. Die Tochter des Paares spricht nun in der „Krone“ – unter anderem über Maßnahmen, durch welche die Tat an ihrer Mutter vielleicht zu verhindern gewesen wäre.