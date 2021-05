Happy End für vier gerettete Welpen-Brüder

Tierisches Happy End für „Pauli“, „Maxi“, „Gusti“ und „Oliver“! Wer weiß, welche Qualen die vier Spitze in ihren ersten Lebenswochen durchstehen mussten – ehe sie in kleine Boxen gepfercht auf dem moldawischen Schmuggeltransporter landeten. An der Grenzkontrollstelle in Nickelsdorf hatte der Leidensweg der vier Brüder dann ein Ende: Zollfahnder entdeckten die völlig entkräfteten Welpen und befreiten sie aus ihrer lebensbedrohlichen Lage.