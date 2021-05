Frau lief nach Corona-Test Hirnwasser aus der Nase

Gefährliche Verletzung, aber „absolute Rarität“

Im April konnte das Loch im Inneren ihres Kopfes dann geschlossen werden. Dazu war jedoch eine 90-minütige Operation notwendig. Wie Professor Dr. Konrad Sommer, Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Marienhospital Osnabrück gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ erklärte, sei dies eine „absolute Rarität“. Unter Millionen Tests komme dies so gut wie nie vor, so der Mediziner. Aber auch wenn es sich um eine Seltenheit handelt, könne eine solche Verletzung sehr gefährlich werden, so Sommer. Dem Arzt zufolge könne sie im äußersten Fall sogar zu lebensbedrohlichen Infektionen führen.