Promi-Aufmarsch heute am Murhof

So kommt Lukas Nemecz nach zwei Siegen als Gesamtleader an den Murhof. Amateur Niklas Regner mischte die Pros schon bei den ersten Turnieren auf, tankte zuletzt mit Platz zwei in Haugschlag noch einmal Selbstvertrauen. Und Timon Baltl ist nach seiner langen Verletzungspause auch wieder in Top-Form.