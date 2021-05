Pfizer spendet Medikamente für Indien um 70 Mio. $

Zahlen steigen, Spitäler überfüllt, Sauerstoff rar

Die Zahl der Corona-Infizierten in dem Riesenland steigt seit Wochen schnell an, die Spitäler sind nach wie vor überfüllt und Sauerstoff rar. Mindestens 28 Patienten seien in der Nacht auf Montag in den Bundesstaaten Karnataka und Madhya Pradesh gestorben, weil der medizinische Sauerstoff ausgegangen sei, berichtete der Fernsehsender NDTV. Das indische Gesundheitsministerium meldete am Montag 368.147 Neuinfektionen und damit den zwölften Tag in Folge mehr als 300.000 neue Fälle binnen 24 Stunden.