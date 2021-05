Forscher rufen zum Kampf gegen Fake-News auf

ALLEA-Präsident Antonio Loprieno, der auch Vorsitzender des österreichischen Wissenschaftsrats ist, spricht mit Blick auf Fehlinformationen zu Covid-19 von einer „Infodemie“, die sich parallel zur Pandemie ausbreite. „Wenn wir sehen, wie sich diese Probleme in unseren Gesellschaften entfalten, brauchen wir eine institutionalisierte und koordinierte Strategie, um Forscher, Kommunikatoren und politische Entscheidungsträger so früh wie möglich zum Handeln zu bewegen“, so Loprieno.