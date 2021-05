Ermittlungen gegen Doskozil: „Habe gutes Gewissen“

Burgenland „auf gutem Weg“

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation sieht Doskozil das Burgenland bereits auf einem guten Weg. Die Beschäftigung sei von Jänner bis März im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent gestiegen, betonte er am Montag bei einer Pressekonferenz. Mit Investitionen in Großprojekte will Doskozil das Wirtschaftswachstum weiter ankurbeln.