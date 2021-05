Demo für vergessene Helden des Pflegesystems

Mangel haben wir bereits jetzt

Auch aus der Pflegepersonalbedarfsprognose für das Land Vorarlberg ist ersichtlich, dass über den Zeitraum von zehn Jahren etwa 400 Personen zusätzlich in Pflegeberufen ausgebildet werden müssen, um den Bedarf decken zu können. „Dass jetzt schon nicht genügend Personal vorhanden ist, zeigt sich daran, dass etwa in Pflegeheimen Betten gar nicht mehr belegt werden können, weil es nicht genug Pflegekräfte gibt“, berichtet Steurer. Er fordert, dass die Kapazitäten in der Fachhochschule ausgebaut werden. „Wir brauchen in der Zukunft rund 230 Absolventen.“