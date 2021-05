Endstation in Istanbul

„Wer eine Reise macht, der hat etwas zu erzählen“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Das gilt auch für den deutschen Olympiastarter im Marathon, Richard Ringer. Eigentlich hätte der 32-Jährige, der seit 2018 in Bregenz lebt, am 1. Mai von Frankfurt nach Tokio fliegen und am 5. Mai als einer von nur zehn Ausländern bei einem Halbmarathon auf der Olympiastrecke in Sapporo starten sollen.