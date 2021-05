Wizani bei EM als Zehnter knapp am Finale vorbei

Der 19-jährige Wizani sprang bei seinen ersten Elite-Europameisterschaften nicht ganz so souverän wie in der Qualifikation, erhielt 1,34 Punkte weniger als am Freitag. Bei seinen zehn Sprüngen mit geschraubten Dreifach- und Doppelsalti versetzte es ihn auf dem Federtuch mehrfach leicht. „Ich bin trotzdem super zufrieden mit meiner Performance. Ich konnte hier bei der EM zeigen, dass ich ganz vorne mitspringen kann“, sagte der nach einem Ellbogengelenksbruch länger verletzt gewesene Niederösterreicher.