Michael Woods gewinnt Romandie-Königsetappe

Der britische Ex-Tour-de-France-Sieger verlor durch das Missgeschick mehr als 20 Sekunden und als Etappendritter hinter Ben O‘Connor auch die mögliche Gesamtführung an Woods. Der Kanadier aus dem Israel-Team führt vor dem abschließenden 16-km-Einzelzeitfahren am Sonntag in Freiburg aber nur elf Sekunden vor dem im Kampf gegen die Uhr üblicherweise deutlich stärkeren Ineos-Profi Thomas. Offen blieb vorerst freilich, ob sich Thomas bei dem Sturz verletzt hat.