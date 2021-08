Maßnahmen mit 100er-Grenze bei Veranstaltungen

7-Tages-Inzidenz von 332 in Osttirol

Osttirol verzeichnet derzeit eine Sieben-Tages-Inzidenz von 332. Mit den Maßnahmen orientiere sich das Land am Hochinzidenzerlass des Bundes, der für Gebiete ab einer Inzidenz von 300 weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vorsieht, hieß es. Mit Stand Montagvormittag waren im Bezirk 207 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Pro 100.000 Einwohner ergab dies laut Land einen Wert von 425 aktiv Positiven. Im Lienzer Krankenhaus war die Lage aber sehr stabil: Nur vier Patienten mussten dort behandelt werden, zwei davon auf Intensivstationen. Insgesamt gab es in Tirol vorerst nur drei Covid-Intensivpatienten.