Verschärfte Maßnahmen im Corona-Hotspot Osttirol

Tests beim Ausreisen

Schärfer sind die Maßnahmen in Innervillgraten und Oberlienz. Mit einer Inzidenz von 1205 sowie 685 liegt man deutlich über dem Durchschnitt. Seit Mittwoch gilt hier eine Ausreisetestpflicht. Davon ausgenommen sind Vollimmunisierte (zwei Impfungen) und Genesene mit zumindest einer Teilimpfung. „Es ist noch nicht so lange her, da hat man sich immer testen lassen müssen. Jetzt kommt halt der Bus und führt die Tests durch“, akzeptiert Innervillgratens Bürgermeister Josef Lusser die Lage. Auch in Oberlienz nimmt man die Maßnahmen hin.