Pöltls Spurs verlieren trotz 32-Punkte-Führung

Die San Antonio Spurs haben am Freitag in der National Basketball Association (NBA) eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen müssen. Beim 140:143 n.V. bei den Boston Celtics gaben die Texaner eine 32-Punkte-Führung aus der Hand. Jakob Pöltl erreichte mit 15 Zählern und zehn Rebounds zum 13. Mal in der laufenden Saison ein Double-Double. Weiters verzeichnete der Wiener je einen Assist, Steal und Block in 42:59 Einsatzminuten.