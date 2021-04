Ex-Geheimdienstchef Maaßen vor Polit-Comeback

Maaßen erhielt am Freitag bei der Abstimmung der Delegierten von vier Kreisverbänden 37 von 43 abgegebenen Stimmen. Er hatte mit dem 44-jährigen Hardy Herbert einen Gegenkandidaten aus der Region, der 6 Stimmen erhielt. Er sei in Berlin gut vernetzt, sagte Maaßen in seiner Bewerbungsrede: „Man kennt mich.“ Er wolle den Wahlkreis, in dem er sich eine Wohnung nehme, „nicht von der Hinterbank vertreten“.