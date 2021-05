Trafik-Kunde schlägt dreistes Räuberduo in Flucht

Im echten Leben zählen einfach nur ganz wenige Sekunden, um eine wirkliche Heldentat zu vollbringen. Für einen couragierten Kunden (21) war es am Freitag so weit, und mit voller Kraft stemmt er sich kurzerhand gegen einen versuchten Raubüberfall in Pottenstein. Gegen 6.20 Uhr betraten nämlich die beiden Täter – mit Schirmkappen und FFP2-Masken maskiert – die Trafik, bedrohten dort die 59-jährige Geschäftsführerin mit einer Pistole und drängten die Frau anschließend in den hinteren Bereich des Geschäfts. Kurz darauf kam dann auch schon der Einheimische hinzu und bemerkte sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Er eilte der Trafikantin zu Hilfe, wobei es zur handfesten Rangelei mit den beiden Tätern kam. Dem couragierten 21-Jährigen gelang es dabei, den Täter mit der Pistole zu entwaffnen.