Die Lage im Bregenzerwald entspannt sich langsam

Stabile Lage in den Krankenhäusern

Die Zahl der bestätigen Corona-Infektionen im Bregenzerwald und in Lustenau bewegt sich in etwa auf dem Niveau des Vortags. Im Bregenzerwald gibt es aktuell 341 bestätigte Fälle (+4), in der Marktgemeinde sind es 160 (+4).

In den Krankenhäusern ist die Lage nach wie vor überschaubar. Derzeit werden 37 Covid-19-Patienten im Spital behandelt, zehn davon sind auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen.