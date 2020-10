China wurde mit seiner Disziplin Corona-Sieger

Das chinesisch-europäische Seidenstraßen-Forum „17 plus 1“ entwickelt sich immer deutlicher zu einem Spaltungsfaktor in Europa, besonders in der EU. Es werden Verpflichtungen im Sinne Chinas „erwartet“, das heißt: verlangt. Einladungen etwa an den Friedensnobelpreisträger Dalai Lama sind ein No-Go, und Ungarn blockiert Äußerungen der EU zu Menschenrechtsfragen in China.