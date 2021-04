Games with Gold: Die Gratis-Spiele im Mai

Auch im Mai können sich Xbox-Besitzer im Rahmen von „Games with Gold“ wieder über kostenlosen Spiele-Nachschub freuen. Bereit zum Download stehen diesen Monat das Brett-Rollenspiel „Armello“ (vom 1. bis 31. Mai auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar), das Strategiespiel „Dungeons 3“ (vom 16. Mai bis 15. Juni auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar), das Klötzchen-Adventure „LEGO Batman“ (vom 1. bis 15. Mai auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar) sowie die Wirtschaftssimulation „Tropico 4“ (vom 16. bis zum 31. Mai auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar).