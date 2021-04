Vierter Flug von Mars-Hubschrauber gescheitert

Im Februar an Bord von Rover am Mars gelandet

„Ingenuity“ war Ende Februar - nach 203 Flugtagen und 472 Millionen zurückgelegten Kilometern - an Bord des NASA-Rovers „Perseverance“ (auf Deutsch: Durchhaltevermögen) mit einem riskanten Manöver in einem ausgetrockneten Mars-See namens Jezero Crater aufgesetzt.