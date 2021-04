Mars-Helikopter „Ingenuity“ zum 2. Mal abgehoben

Der Mini-Helikopter war an Bord des NASA-Rovers „Perseverance“ (Durchhaltevermögen) Ende Februar - nach 203 Flugtagen und 472 Millionen zurückgelegten Kilometern - mit einem riskanten Manöver in einem ausgetrockneten Mars-See namens „Jezero Crater“ aufgesetzt. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar (2,08 Milliarden Euro) teuren Rovers dauerten acht Jahre. Er soll am Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens fahnden sowie Klima und Geologie des Planeten erforschen.