Statt Urlaub: Vorarlberger investieren in Küchen

Was hat denn die Küchenindustrie davon gehalten?

Nun, sie hat sicher nicht auf so eine Plattform gewartet, kam schlussendlich aber mehr und mehr an Bord. Mittlerweile sehen sie die Vorteile. Küchenfinder trägt wesentlich dazu bei, dass sich die Küchenkäufer online neutral auf einer Plattform informieren können und dadurch die Küche mit all ihren Facetten an Stellenwert gewinnt.