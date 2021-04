Schöbi verteidigt Rechtmäßigkeit der Maßnahmen

Es wird viel getestet

Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Antigentests: Im Bregenzerwald ließen sich am Donnerstag 3782 Personen testen. Seit dem 20. April wurden 33.700 Tests in der Region abgenommen, positiv waren davon bisher 83. In Lustenau wurden am Donnerstag 683 Tests abgenommen, bis Testschluss wollen sich dort weitere 451 Personen testen lassen. Damit wurden in den beiden Hotspot-Gebieten am Donnerstag knapp 5000 Tests durchgeführt.