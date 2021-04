Reparieren statt Wegwerfen: Land erhöht Bonus

Anmeldungen für Reparaturbonus

Der Reparaturbonus kann über ein Online-Formular des Landes Kärnten (hier) beantragt werden. So kann pro Haushalt und Jahr ein Antrag auf Rückerstattung von 50 Prozent der Brutto-Reparaturkosten (bis zu max. 100 Euro) gestellt werden. Private, die ihren Hauptwohnsitz in Kärnten haben, können die Förderung beantragen. Gefördert werden Reparaturen, die von einem Kärntner Gewerbebetrieb (Sitz in Kärnten) ausgeführt werden. Dieser Reparaturbetrieb muss auf www.reparaturfuehrer.at registriert sein.



Der Umwelt zu liebe

Ziel der Aktion sei es einerseits den Menschen zu vermitteln, dass die vermehrte Nutzung von Reparaturdienstleistungen nicht nur Abfall vermeidet, sondern auch die Umwelt schont, CO2 einspart und Menschen aktiv zum Klimaschutz beitragen können.