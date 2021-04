Polizei: Keine Impfpass-Fotos im Internet posten!

BASG: Bisher kein Verdacht auf gefälschte Impfreaktionsmeldungen

Auch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) rät „generell dringend davon ab“, sensible persönliche Gesundheitsdaten im Internet zu veröffentlichen. Was Meldungen von Impfreaktionen angeht, so hieß es in einer Antwort auf eine krone.at-Anfrage, dass „zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Verdachtsmomente“ vorlägen, dass „Fotos von Impfpässen in sozialen Netzwerken zu gefälschten Meldungen vermuteter Nebenwirkungen geführt haben“.