Soforthilfefonds gegen die Pleitewelle

Ab dem 1. Mai können AK-Mitglieder bis zu 2000 Euro an finanzieller Unterstützung beantragen. „Die kurzfristige Überbrückungshilfe wird binnen weniger Tage ausbezahlt. So soll ermöglicht werden, dass unbürokratisch Mieten, Strom und Rechnungen weiterbezahlt werden können“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch und Landesrat Leonhard Schneemann.