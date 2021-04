Vor Überfall in Linz 18 Jahre in Haft gesessen

Flucht mit Taxi

Der jüngste Fang ist ein Tscheche (40) aus Bruntal, der am 17. März die Deniz-Bank in der Linzer Innenstadt beraubt haben soll. Maskiert mit einer FFP2-Maske und bewaffnet mit einem Revolver, war er in die Bank spaziert und hatte die Mitarbeiter genötigt, ihm Geld auszuhändigen. Dann hatte er sich ein Taxi genommen und sich nach Freistadt fahren lassen, wo er in einen Zug nach Tschechien eingestiegen war.