Die kleine Botin sucht nach Werten!

Das, was uns als Menschen ausmacht und wovon unser Weltbild erzeugt wird, sind Erfahrungen, Erlebnisse, Prägungen und Werte. Vieles davon hat seine Wurzeln in der frühen Kindheit und macht uns zu dem Menschen, der wir jetzt sind. Werte sind allerdings nicht in Stein gemeißelt und eher dazu da, sie immer wieder zu hinterfragen und je nach Lebensabschnitt und -situation für uns anzupassen. Eine Werteliste ist dafür ein hilfreiches Tool. Viele Werte sind in unserer Gesellschaft sehr üblich: Sicherheit, Gesundheit, Respekt. Wieder andere sind sehr persönlich. Die Werte definieren unser Gesellschafts- und Familienleben und bestimmen, was wir täglich an unsere Kinder weitergeben.