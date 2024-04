Die kleine Botin versucht sich wach zu halten

Da die Ursachen sowohl körperlich sind, als auch mentale Faktoren eine Rolle spielen, ist es vielfach nicht komplett vermeidbar. Also heißt es, Mittel und Wege zu finden, wie wir mit der Trägheit und der Müdigkeit umgehen. Ich persönlich setze auf regelmäßige Bewegung und frische Luft. Meine tägliche Yoga-Routine wird in solchen Zeiten noch wichtiger und ich räume mir da ein paar Minuten mehr Zeit dafür ein, die am Ende des Tages echt einen Unterschied machen.