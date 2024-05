Die kleine Botin hat Tipps für Shopping

Wir schauen dann, ob es die neue Spielekonsole, das bessere Smartphone oder das größere Bett auch schon „vorgeliebt“ gibt. Plattformen und Flohmarkt-Apps sind extrem hilfreich, weil es viele Alltagsgegenstände fast neu und wesentlich günstiger gibt. Die Kinder finden das gut und sehen es als nachhaltige Möglichkeit, etwas zu kaufen, das man zwar unbedingt will, aber nicht dringend sofort „braucht“. Sie lernen so, sorgsam mit Ressourcen umzugehen und auch, sich in Geduld zu üben. Das ist wichtig, denn wir tendieren in unserer Überflussgesellschaft viel zu sehr dazu, alles sofort und in mehrfacher Ausführung haben zu wollen.