Die kleine Botin braucht keinen Muttertag

Viel wichtiger, als ein Sonntagsspaziergang ist das, was wir Mamas selbst das ganze Jahr über daraus machen. Wir erleben die Mutterschaft nicht immer nur in ihren schönen Zeiten. Ein nie da gewesenes Ausmaß an Sorgen, unbeschreibliche Müdigkeit und Mental-Load, der sich nicht in Worte fassen lässt, bringen viele Frauen dazu, jahrelang weit über die eigenen Grenzen zu gehen. Nur um dann mit Altersarmut und fehlenden Pensionsjahren bestraft zu werden oder sich in der Mitte ihres Lebens nochmals komplett neu ausrichten zu müssen, weil die „heile Familie“ trotz aller Anstrengung nicht aufrecht zu halten ist.