Daniela Katzenberger: Keine Hemmungen ...

Geht sie in TV-Rente?

Doch wann will die 34-Jährige in TV-Pension gehen? Dazu sagte sie kürzlich im Interview mit „Promiflash“: „Vielleicht irgendwann einmal mit 80 oder so, wenn Lucas und ich dann alt und schrumpelig sind und in unseren Schaukelstühlen sitzen.“ Und weiter: „Ich glaube, das will dann wirklich keiner mehr sehen.“ Die Blondine über die bevorstehenden neuen Folgen: „Es gibt ganz viele Themen: Sophia aus unserem Ehebett vertreiben, wieder mehr Schwung in die Beziehung bringen - wir sind schließlich im verflixten siebten Beziehungsjahr - und ich mache ein Mami-Update.“