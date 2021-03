Biontech-Vakzin: Hohe Wirksamkeit bei Jugendlichen

Biontech und Pfizer planen nach eigener Aussage, die Daten in den kommenden Wochen bei der EU-Zulassungsbehörde EMA und dem US-Pendant FDA einzureichen. „Wir hoffen, dass wir dann schon vor dem Beginn des nächsten Schuljahres mit dem Impfen dieser Altersgruppe beginnen können“, so Pfizer-Chef Albert Bourla laut APA. Bisher gibt es in der EU nur eine bedingte Zulassung für Menschen ab 16 Jahren.