Biontech-Gründer macht Hoffnung auf den Sommer

Experten: Reiche Länder sollen Impfstoffe abgeben

Auch Fachleute für die weltweite Corona-Impfkampagne hatten zuvor mehr Anstrengungen auf dem Weg zu einer globalen Herdenimmunität gefordert. Dazu müssten die wohlhabenden Staaten überzählige Impfstoff-Bestellungen an die ärmeren Staaten abgeben, forderten Vertreter internationaler Organisationen am Mittwoch bei einer Expertenrunde. Die ersten Erfolge der weltweiten Impfungen seien sonst gefährdet, so die Warnung. „Die nächsten sechs Wochen sind entscheidend“, sagte der Geschäftsführer der Entwicklungsorganisation One, Tom Hart. Vom richtigen Vorgehen hänge ab, ob man die Pandemie in den kommenden sechs Monaten besiegen könne.