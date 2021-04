Corona-Drama um deutsche Fußball-Legende

„Schon so viel durchgemacht in den letzten Jahren“

Mittlerweile ist der frühere deutsche Meister und UEFA-Cup-Sieger wieder zu Hause und ist „sehr dankbar für den Ausgang. Ich habe schon so viel durchgemacht in den letzten Jahren. Der liebe Gott scheint mich noch ein bisschen zu mögen und will mich noch nicht bei ihm haben.“