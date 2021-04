Mit Motorsäge in den Unterschenkel geschnitten

Blutig endete für eine 65-jährige Frau in Alberschwende ein Tag der Gartenarbeit. Am Dienstagnachmittag wollte die Frau Sträucher in Form bringen - mithilfe einer Motorsäge. Als sie jedoch einen bereits abgeschnittenen Ast zerkleinern wollte, rutschte sie mit der schweren Säge ab und schnitt sich damit in den linken Unterschenkel.