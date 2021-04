Pensionistenverband erkämpfte 1,2 Millionen Euro

Insgesamt erkämpfte der Pensionistenverband Vorarlberg im Coronajahr 2020 die stolze Summe rund 1,2 Millionen Euro für jene Klienten, die in der Ombudsstelle um Rat angesucht hatten.

Dass es sich tatsächlich auszahlt, das Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen, beweist auch einer der größten Fälle, die der PVÖ im abgelaufenen Jahr bearbeitet hat: So wurde einem Vorarlberger über sieben Jahre hinweg eine Pensionsauszahlung aus der Schweiz verweigert. Um 140.000 Euro wäre der Betroffene einfach umgefallen, hätte ihm das Ombuds-Team des PVÖ nicht unter die Arme gegriffen und auch am Schweizer Verwaltungsgericht - erfolgreich - Klage eingereicht.