137 Virusvarianten in Österreich aufgetreten

Demnach entfielen von 3833 auswertbaren Sequenzierungsdaten des Erregers SARS-CoV-2 1078 auf die Variante B.1.1.7., was 28,1 Prozent aller sequenzierten Varianten entsprach. 9,1 Prozent der Fälle machte die Variante B.1.160 aus, eine häufig in Europa vorkommende Mutation, die auch in Australien das Infektionsgeschehen geprägt hat. In Österreich wurde sie laut der GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) bisher 348-mal sequenziert. Dominierend ist B.1.160 im Burgenland. Sowohl B.1.1.7. als auch B.1.160 sind in sämtlichen neun Bundesländern sequenziert worden.