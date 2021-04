Schulen ohne Belüftung werden zu Corona-Hotspots

Mit der Rückkehr in den Präsenzunterricht nehmen auch die Infektionsfälle in den Schulklassen wieder zu. Ein Mitgrund dafür könnte sein, dass die Klassenzimmer oft nur schwer ausreichend gelüftet werden können. Das Bildungsministerium und die Bundesländer setzen in dem Zusammenhang weiterhin auf die klassische Lüftung per Fenster. In Wien etwa wurde seit Beginn der Pandemie keine einzige Schule mit einer Luftfilteranlage ausgestattet.